Almanya'da rüşvet karşılığı iltica skandalı

Alman Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin (BAMF) Bremen Şubesi'nde sığınmacılara rüşvet karşılığı iltica hakkı verildiği yönündeki skandal büyüyor. Yöneticilerin konu hakkında çok daha önceden bilgi sahibi olduğu iddiası ortaya atıldı.

DW Türkçe'nin NDR ve Süddeutsche Zeitung'a dayandırdığı habere göre, iç yazışmalar BAMF Başkanı'nın konudan haberdar olduğunu ancak bununla ilgili bir girişimde bulunma konusunda çekimser kaldığını gösterdi.

Federal Göç ve Mülteciler Dairesi ise basında yer alan iddiaları yalanladı.

Ne olmuştu?

Geçen ay sığınmacılardan rüşvet almakla suçlanan BAMF’ın Bremen Şubesi'nin eski yöneticisi dahil beş kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı. Bremen'de 2013-2016 yılları arasında, iltica için gerekli şartların sağlanmamasına rağmen en az bin 200 kişiye sığınma hakkı verildiğinden şüpheleniliyor. Şubeye yapılan yaklaşık 4 bin 500 başvurunun yeniden incelemeye alınacağı belirtiliyor.