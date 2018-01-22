Almanya'da PYD/PKK yandaşları 2 camiye saldırdı

Almanya'da terör örgütü PYD/PKK yandaşları ilk saldırıyı, Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde Minden kentindeki DİTİB Yeşil Camii'ne düzenledi. Saldırılarda camilerin bulunduğu bina duvarlarına Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na tepki amaçlı yazılar yazıldı.

Cami Derneği Başkanı Sabahattin Çiğdem, kameraların tespitine göre maskeli 4 kişinin saldırıda bulunduğunu söyledi. Saldırıda boya torbalarının ve taşların atıldığını anlatan Çiğdem, duvara "Afrin" ve "intikam" şeklinde yazılar yazıldığını aktardı.

Çiğdem, terör örgütü yandaşlarının cumartesi günü kentte yürüyüş yaptıklarını ve caminin önünden de geçtiklerini belirterek, "Biz ikindi namazını kılıyorduk. Buradan geçerken seslerini yükselttiler. Dün gece de bu olay oldu." diye ekledi.

Bu arada camiye yönelik yapılan saldırı Bielefeld polis sözcüsü Kathryn Landwehrmeyer tarafından da duyuruldu. Yerel saat ile 02.40'ta meydana gelen olayda saldırganların kim olduğunun bilinmediğini ancak saldırının "siyasi amaçlı" gerçekleştirildiğini düşündüklerini ifade eden Landwehrmeyer, polisin soruşturma başlattığını bildirdi.

Diğer saldırı ise Saksonya eyaletinin Leipzig kentindeki DİTİB Eyüp Sultan Camii'ne düzenlendi. Leipzig Eyüp Sultan Camisi Derneği Başkanı Ömer Mumcu da camiye yönelik saldırının gece yarısı gerçekleştiğini ve ilk olarak cami imamının saldırıyı fark ettiğini belirtti.

Saldırganların 3-4 kişi olduğunu söyleyen Mumcu, camların kırıldığını, binanın duvarına da terör örgütlerine ait "PKK", "YPG" ve "YPJ" harflerinin yazıldığını belirtti.

Leipzig polisinden yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Kaynak: TRT Haber, AA