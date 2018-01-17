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Almanya'da PKK'ya yönelik soruşturmalar yoğunlaştırıldı

Alman Federal Başsavcılığı 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik 130 soruşturma açtı.

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Almanyada PKKya yönelik soruşturmalar yoğunlaştırıldı

Alman Federal Savcılığı, Almanya'da 2013 yılında terör örgütü PKK ile bağlantılı 15 soruşturma açıldığını ve bu sayının geçen yıl 130'a ulaştığını açıkladı. 

PKK'ya üye oldukları ya da örgütü destekledikleri şüphesiyle 2014 ve 2015 yıllarında 20'nin üzerinde kişi hakkında soruşturma açıldı.

Savcılık bu sayının 2016 yılında 40'ı aştığına dikkat çekti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ise Twitter'dan yaptığı açıklamada soruşturmaların yetersiz olduğuna dikkat çekerek, "Federal İçişleri Bakanının görevi bunları yasaklayıp faaliyetlerine son vermek. Soruşturmalar önemli ama çok yetersiz." dedi.

Almanya, terör örgütü PKK'yı 1993 yılında yasaklamıştı. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: terör örgütü, PKK, almanya
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