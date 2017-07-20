Almanya'da PKK'lı terörist gözaltına alındı

Almanya'da, hakkında nisan ayından bu yana yakalama kararı bulunan bir PKK'lı teröristin Berlin'de gözaltına alındığı bildirildi.

Aşağı Sakonya eyaletindeki Celle Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Eyalet Yüksek Mahkemesinin 20 Nisan'da hakkında yakalama kararı çıkardığı 56 yaşındaki terörist, 2 gün önce Berlin'de Federal Kriminal Dairesi polislerince yakalandı.

Açıklamada, zanlının PKK üyesi olduğu ve 2014'ten 2015 sonuna kadar terör örgütünün Celle bölgesi sorumlusu olarak görev yaptığı belirtildi.

Terör örgütünün bölgedeki finansmanı ve propagandasından sorumlu olduğu iddia edilen teröristin, PKK'nın Avrupa yapılanması "Avrupa Kürt Demokratlar Topluluğu"nda görevli olduğu da kaydedildi.