  • 24 OCAK 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.782
    EURO 4.068
  • BIST 84207.89
    ALTIN 147.418
Buradasınız : » » Almanya'da PKK yöneticisine hapis cezası

Almanya'da PKK yöneticisine hapis cezası

Almanya'da Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi 52 yaşındaki Ahmet C'ye bölücü terör örgütü PKK'ya üye olmak, örgüte yardım ve yatak etmek suçlarından 3 yıl hapis cezası verdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Almanyada PKK yöneticisine hapis cezası

Almanya'da Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi 52 yaşındaki Ahmet C'ye bölücü terör örgütü PKK'ya üye olmak, örgüte yardım ve yataklık etmek suçlarından 3 yıl hapis cezası verdi.

7. Ceza Dairesi'nde görülen davada Kerim Kod adlı Ahmet C'nin Almanya'da Duisburg, Bonn, Köln, Bielefeld, Essen, Bochum, Dortmund ve Düsseldorf bölgelerinden oluşan kısmın sorumlusu olduğu ve buradan örgüte finansal yardım topladığı tespit edildi.

Verilen 3 yıl hapis cezası kararının temyize açık olduğu vurgulandı.

PKK terör örgütü Almanya'da 1993 yılından bu yana terör örgütü olarak kabul ediliyor. AA

Etiketler: PKK, almanya, almanya terör, almanya pkk ilişkisi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER