Almanya'da PKK yandaşları SPD binasını bastı

Almanya'da Sosyal Demokrat Partinin (SPD) Hamburg eyalet teşkilatı, terör örgütü YPG/PKK yandaşları ve Alman sol gruplara mensup kişilerce basıldı.

Alman medyası, yerel saat ile 16.30'da SPD'nin Hamburg teşkilatı binası olan Kurt Schumacher Haus'a gelen terör örgütü PKK yandaşlarının, binaya girerek bir süre eylem yaptığını yazdı.

Eylemcilerin Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı aleyhine sloganlar attıkları ve harekatta Alman silah ve teçhizatlarının kullanılmasını eleştirdikleri söylendi.

Binanın balkonunda terör örgütü YPG/PKK simgelerini açan eylemciler, havai fişek yaktı.

Alman çevik kuvvet polisinin müdahalesiyle binayı boşaltan YPG/PKK yandaşlarından ikisi gözaltına alındı, diğer 4 eylemci hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

Kaynak: AA