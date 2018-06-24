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Almanya'da patlama: 25 yaralı

Almanya Wuppertal şehrinde bir apartman dairesinde patlama meydana geldi. Nedeni belirlenemeyen patlamada 4'ü ağır 25 kişi yaralandı.

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Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Wuppertal kentinde, cumartesi gecesi saat 24 sularında üç katlı bir apartmanda patlama meydana geldi.

Alman polisi, olayda 4’ü ağır 25 kişinin yaralandığını belirtti. Patlama apartmanın ön cephesi ve iç kısımlarında büyük hasara yol açtı.

Park halinde bulunan araçlar da zarar gördü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sabah saatlerine kadar sürdü. Olay yerine çevre bölgelerden takviye ekipler sevk edildi.

Patlamada yaralananlar hastaneye kaldırılırken binada mahsur kalanlar itfaiye merdivenleri ile kurtarıldı.

Yıkılma tehlikesi bulunan binada oturanların tamamı tahliye edildi.

Polisin nedeni henüz belirlenemeyen patlamayla ilgili soruşturması sürüyor. 

Kaynak: AP

Etiketler: patlama, almanya
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