Almanya’da “Osmanen Germania BC” derneğine soruşturma

Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bazı eyaletlerde "Osmanen Germania BC" derneğine soruşturma başlatıldığına dikkat çekilerek, derneğin amacının ve faaliyetlerinin kanunlara aykırı olduğuna dair şüpheler bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, dernek üyelerine yönelik aramaların Kuzey Ren-Vestfalya, Hessen ve Baden-Württemberg eyaletlerinde yapıldığı kaydedildi.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere de, alınan önlemlerle suç faaliyetlerine göz yummayacaklarını gösterdiklerini savundu.

Aramalara özel kuvvetler de katılıyor

Essen polisi, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki 41 yerde arama yapıldığını, dernek üyelerinin tehlikeli olarak değerlendirilmesi nedeniyle özel kuvvetlerin de aramalara katıldığını belirtti.

Açıklamada, aramaların derneğin yasaklanmasına yönelik olmadığı, dernek yapısının ve faaliyetlerinin ortaya çıkarılmak istendiği vurgulandı.

"Osmanen Germaina BC" derneğinin Almanya genelinde 22 şubesi ve büyük çoğunluğu Türk olan yaklaşık 300 üyesi vardı.

Kaynak: AA