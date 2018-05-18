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Almanya'da Netanyahu'yu çizen karikatürist işten kovuldu

Almanya'nın tanınmış karikatüristlerinden Dieter Hanitzsch İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bir karikatürünü çizince Yahudi düşmanlığı ile suçlanarak işine son verildi.

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Almanyada Netanyahuyu çizen karikatürist işten kovuldu

Süddeutsche Zeitung Genel Yayın Yönetmeni Wolfgang Krach, karikatür nedeniyle özür dilemek zorunda kaldı.

Gazeteden yapılan açıklamada, Hanitzsch'in işten çıkarılmasıyla ilgili, "Bay Hanitzsch ile antisemitist klişelerin karikatürde ne olduğu konusunda editör masamızda uzlaşmazlıklar olmuştur. Bu uzlaşmazlık sadece yayınlanan karikatürde değil ayrıca Bay Hanitzsch ile görüşmelerde de görülmüştür.'' denildi.

Dieter Hanitzsch'in çizdiği söz konusu karikatürde, İsrailli şarkıcı Netta Barzilay'ın Eurovision Şarkı Yarışması'nda birinci olmasına atıfta bulunuldu. Barzilay'ın kıyafeti giydirilen ve elinde bir füze çizilen Netanyahu, "Gelecek yıl Kudüs'te" diye şarkı söyler gibi karikatürize edildi.

Sosyal medyada ve diğer Alman medyasındaki tepkilerin ardından Hanitzsch'in görevine son verildi.

Karikatürist Hanitzsch ise Alman medyasına yaptığı açıklamada, işine son verildiğini doğrulayarak karikatürde anlatmak istediği konunun Netanyahu'nun şarkıcı Netta'nı zaferini kötüye kullanmak istemesi olduğunu ifade etti. Hanitzsch bir gazetenin çiziminden dolayı bir karikatüristin işine son vermesinin yaygın olmadığına işaret ederek, ''Azarlayabilirsin, ona bir uyarı yapabilirsin ama kovmak iyi bir yol değil.'' dedi.

Sanatçı çizdiği karikatür nedeniyle pişman olmadığını da vurguladı.

Dieter Hanitzsch'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren, hatta hakarete varan çizimleri de daha önce aynı gazetede yayınlanmış ancak o karikatürler basın ve ifade özgürlüğü gerekçesiyle savunulmuştu.

Almanya’da basın ve düşünce özgürlüğünün konu İsrail ve Yahudiler olduğunda engellenmesi veya kısıtlanması giderek olağan bir durum halini alması ve benzer durumlarda çifte standart uygulanması dikkati çekiyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Netanyahu, israil, Dieter Hanitzsch, almanya
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