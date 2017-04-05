Almanya'da nefret söylemlerine 50 milyon avroya kadar ceza

Alman hükümeti, internette yalan haber ve nefret söylemi içeren paylaşımları kaldırmayan şirketlere 50 milyon avroya kadar para cezası vermeyi planlıyor.

Alman Adalet Bakanlığının hazırladığı ve bugün Bakanlar Kurulundan geçen yasa tasarısında Alman hükümeti yalan haberlerle ve nefret söylemleri ile mücadele etmeyi amaçlıyor.

Tasarıda açık şekilde suç teşkil eden halkı kışkırtma, tehdit, hakaret veya iftira içerikli paylaşımların şikayet edilmesinin ardından sosyal medya platformlarını işleten şirketler tarafından 24 saat, diğer yasadışı paylaşımların ise 7 gün içinde silinmesi isteniyor.

Yaptıkları şikayetlerin sonuçları konusunda kullanıcıların bilgilendirilmesinin de talep edildiği tasarıda, suç teşkil eden paylaşımları zamanında kaldırmayan şirketlere 50 milyon avroya kadar para cezası uygulanması öngörülüyor.

Adalet Bakanı Heiko Maas, bu yasa tasarısıyla nefret söylemleri içeren paylaşımların ve yalan haberlerin silinmesine ilişkin yükümlülüklerin somutlaştırıldığını, sosyal medya platformlarını işletenlerin platformun bu tür haberlerin yayılması için istismar edilmemesi konusunda sorumluk taşıdıklarını söyledi.

İfade özgürlüğünün demokraside önemli bir yeri olduğunu, yalanların dahi ifade özgürlüğü kapsamına alınabileceğini söyleyen Maas, “Ancak ifade özgürlüğü, ceza hukukunun başladığı yerde biter. Bizim yasamız, açıkça ceza gerektiren içeriklerle ilgilidir. Bundan dolayı yasa tasarısında sosyal ağlar için standartlaştırılan kurallar ifade özgürlüğüne müdahale değildir." dedi.

Facebook'un kullanıcıların şikayeti üzerine ceza gerektiren içeriklerin sadece yüzde 39’unu, Twitterın ise 100 paylaşımdan 1'ini sildiğini aktaran Maas, "Bizim sorunumuz, çok fazla değil, çok az ceza gerektiren içeriklerin sosyal ağlarda silinmesi." değerlendirmesinde bulundu.

Maas, söz konusu yasa tasarısının bu yasama döneminde mecliste kabul edilmesi için tüm koşulların yerine getirildiğini kaydetti. AA