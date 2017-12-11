Almanya'da Mimar Sinan günlerine yoğun ilgi

Köln Yunus Emre Enstitüsü'nde ilk gün düzenlenen etkinlikte, İtalya'dan konuk olarak gelen Prof. Dr. Sonia Gennaro, büyük usta Mimar Sinan'ı ve baş yapıtlarının özelliklerini aktardı.

Büyük mimarı her ortamda anmaktan kıvanç duyduğunu belirten Prof. Dr. Gennaro, Mimar Sinan'ın kendine has tarzıyla meydana getirdiği eserler hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Gennaro, büyük ustanın uzun ömründe "ustalık eserim" dediği Selimiye Camisi'ni nasıl oluşturduğunu aşama aşama anlatarak Mimar Sinan sonrası Türk İslam mühendisliğinde yavaşlama yaşandığını ifade etti.

Mimar Sinan belgeselinin gösterimi yapıldı

Etkinliğin ikinci gününde ise Mimar Sinan'ın kalfalıktan ustalığa uzanan yaşamı ve Osmanlı'nın dört bir yanında yer alan eserlerinin anlatıldığı "Mimar Sinan-The Architect" belgeselinin gösterimi gerçekleştirildi.

Filmin yönetmeni Mustafa Aksay, Mimar Sinan'ın 40'lı yaşlarından sonraki baş mimarlık döneminde yaptığı eserlerin bugüne kadar ulaştığını ve halen 150 eserinin kullanımda olduğunu kaydetti.

Mimar Sinan'ın cami ve külliye haricinde dünyada eşine az rastlanan su kemerlerine de imza attığını vurgulayan Aksay, bunlardan birinin de o dönem İstanbul'un su sorununu çözen "Kırkçeşme Su Projesi" olduğunu hatırlattı.

Daha sonra konukların sorularını yanıtlayan Aksay, ardından Mimar Sinan'ın eserlerinden oluşan fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

Etkinliğe Türklerin yanı sıra Almanlar da yoğun ilgi gösterdi.