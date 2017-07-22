Almanya'da Mescid-i Aksa'ya destek gösterisi

Almanya’nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine tepki göstermek amacıyla protesto düzenlendi.

Başkentte faaliyet gösteren çeşitli Filistinli ve Arap derneklerince Potsdamer Platz Meydanı'nda düzenlenen gösteriye aralarında Türklerin de bulunduğu yüzlerce kişi katıldı.

Ellerinde Filistin bayrakları ve üzerinde Mescid-i Aksa fotoğrafı bulunan "Ben bunun bir parçasıyım" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail'in uygulamalarına tepkilerini sloganlarla dile getirdiler.

Gösteride yapılan konuşmalarda da İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamaları kınandı.

Göstericiler konuşmaların ardından olaysız dağıldı.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış ancak kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurduğu metal detektörler vasıtasıyla Aksa Vakfı tarafından kontrol edilen Harem-i Şerif’te egemenlik sağlamak istiyor. Filistin halkı, metal detektörlerin güvenlik sağlama amaçlı değil, Aksa üzerinde hakimiyet kurma amaçlı olduğunu düşünüyor.

İsrail'in, Aksa'yı yönetme hakkını resmi olarak tanıdığı Aksa Vakfına danışmadan attığı bu tek taraflı adımın kabulü halinde bunu daha ileri adımların takip edeceğini belirten Filistinliler, böylece Aksa'nın zamansal ve mekansal olarak bölünüp Yahudilere tahsisinden ve ellerinden alınmasından endişe ediyor.