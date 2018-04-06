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Buradasınız : » » Almanya’da Mescid-i Aksa Camii'ne boyalı saldırı

Almanya’da Mescid-i Aksa Camii'ne boyalı saldırı

Almanya’nın başkenti Berlin’de Mescid-i Aksa Camii'nin giriş bölümündeki camları, kimliği belirsiz kişilerce boyandı.

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Almanyada Mescid-i Aksa Camiine boyalı saldırı

Berlin'in Wedding semtindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Mescid-i Aksa Camii İmamı Mahmut Aydın, bugün sabah namazı için camiye geldiğinde camların kırmızı, yeşil ve sarı boyayla boyandığını ve üstüne yazılar yazıldığını gördüğünü belirtti.

Daha sonra olay yerine gelen polisin saldırıya ilişkin tutanak tuttuğunu ifade eden Aydın, saldırının gece yarısı yapılmış olabileceğini söyledi.

Aydın, bu tür saldırıların kendilerini endişelendirdiğini vurguladı.

Almanya’da yıl başından bu yana camilere, Türklere ait kültür merkezlerine ve işletmelere yönelik çok sayıda saldırı düzenlendi. Bu saldırıların büyük bölümünü terör örgütü PYD/PKK yandaşları üstlendi.

Kaynak: AA

Etiketler: Mescid-i Aksa, cami, boyalı saldırı, Berlin, almanya
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