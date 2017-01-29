Almanya'da Martin Shulz resmen başbakan adayı

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) yönetim kurulu, 24 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz'u partinin başbakan adayı olarak önerdi.

SPD'den yapılan yazılı açıklamada, başkent Berlin'deki parti genel merkezi Willy-Brandt Haus’da düzenlenen yönetim kurulu toplantısında, Schulz'un mart ayında yapılacak olağanüstü genel kurulda başbakan adayı seçilmesi için oy birliğiyle karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, Schulz'un söz konusu genel kurulda ayrıca partinin genel başkanı seçilmesinin de kararlaştırıldığı kaydedildi.

Schulz, toplantının ardından partililere yönelik yaptığı konuşmada, yönetim kurulunun kendisini hem başbakan adayı hem de parti genel başkanı olarak önerdiğini belirterek, "Bu benim için çok etkileyici bir an." dedi.

Genel seçimlerin çekişmeli geçmesini sağlamak istediğini ifade eden Schulz, Almanya'nın başbakanı olma talebiyle yola çıktığını ve SPD’yi ülkenin en güçlü partisi yapmayı amaçladığını belirtti.

"Küstahça ve tehlikeli"

Konuşmasında güncel tartışmalara da değinen Schulz, ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı ülke vatandaşları için getirdiği ABD'ye giriş yasağı ile Meksika sınırında duvar yapma planını sert bir dille eleştirdi.

Schulz, ABD Başkanının azınlıklara yönelik saldırılarının "küstahça ve tehlikeli" olduğunu belirtti. AA