Almanya’da koalisyon müzakereleri bugün resmen başlıyor

Hristiyan Birlik partileri ile Sosyal Demokrat Parti resmen koalisyon müzakerelerine başlıyor.

Uzlaşılan yol haritasına göre, önce parti liderleri Angela Merkel, Martin Schulz ve Horst Seehofer bir araya gelecek.

Ardından üç partiden 15 siyasetçinin yer alacağı daha geniş bir müzakere turuna geçilecek.

Koalisyon ön görüşmelerinde partiler anlaşmış olsa da, Sosyal Demokratlar bazı değişikliklere gidilmesini talep ediyor.

Özellikle sağlık politikaları, mültecilerin aile birleşimi gibi konular tarafları zorlayacak.

Müzakereler yaklaşık 2 hafta sürecek

8 Şubat'a kadar müzakerelerin tamamlanması hedefleniyor.

Müzakereler tamamlandıktan sonra ise koalisyon sözleşmesi yapılacak.

Sosyal Demokrat Parti de o sözleşmeyi 440 bin üyesinin oyuna sunacak.

Onay verilmesi halinde de yeni hükümetin Mart ayı içinde oluşturulması planlanıyor.

Kaynak: TRT Haber