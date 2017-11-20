Almanya'da koalisyon kurulamadı, siyasi kriz var

24 Eylül’de düzenlenen genel seçim ortaya zorlu bir tablo çıkardı. Merkel’in güç kaybetmesi işleri daha da zora soktu. Daha önce de koalisyon hükümeti vardı ancak bu kez bir hükümet oluşturmak, partilerin aldığı pozisyon gereği neredeyse imkansız görünüyor.

Merkel “Jamaika koalisyonu” kurmak için 18 Ekim’de görüşmelere başlamıştı. Bu koalisyona Jamaika isminin verilmesinin nedeni üç partinin renklerinin (siyah-sarı-yeşil) Jamaika bayrağının renklerini oluşturmasıydı.

Merkel’in partisi CDU/CSU, FDP ve Yeşiller masaya oturdu ancak anlaşma çıkmadı. FDP 4 buçuk haftadır devam eden görüşmelerden çekilince Jamaika koalisyonu daha kurulmadan çöktü.

Şimdi Merkel’in önünde üç farklı seçenek var

Angela Merkel, ya seçimden ikinci parti olarak çıkan SDU’nun kapısını çalacak, ya erken seçime gidecek ya da azınlık hükümeti kurmak için girişimde bulunacak.

SDU seçimden hemen sonra “halk bize muhalefet görevi verdi” dedi ve koalisyon görüşmeleri için kapıyı kapattı. Şimdi ülkenin içinde bulunduğu durum bu kararı değiştirebilir. Ancak CDU/CSU ile anlaşmaları zor görünüyor. Hatta SDU’nun koalisyon teklifini kabul edebilceği ancak Merkel dışında bir Şansölye isteyebileceği söyleniyor. Merkel’in buna evet demesi mümkün görünmediğinden bu koalisyon seçeneği pek olası değil.

Azınlık hükümeti de Merkel’in elini güçsüz bırakacağından son tercih. Zira dışarıdan bir destek gerekiyor. Bu da sürekli tehdit altında olacak bir hükümet demek. Kararlılığıyla bilinen Merkel’in böyle bir tehditle nasıl hükümet edeceği büyük bir soru işareti.

Diğer seçenek ise erken seçim. CDU/CSU milletvekillerinden bir kısmı erken seçimin en akla uygun seçenek olduğunu, partilerinin sandıktan güçlenerek çıkacağını söylüyor. Ancak burada da diğer partilerin görüşleri öne çıkıyor. Çoğunluk erken seçime karşı.

Cumhurbaşkanı Steinmeier devrede

Bu sıkışmış siyasi görünümü aşmak için Cumhurbaşkanı da devreye girdi. Frank-Walter Steinmeier önce Merkel’le biraraya geldi ardından bir açıklama yapıp Almanya'da yaklaşık 70 yıldan bu yana ilk kez bir koalisyon hükümetinin kurulmasının başarısız kaldığını, siyasi partilerin insanların refahından sorumlu olduklarını ve bunun için sorumlu şekilde hareket etmeleri gerektiğini söyledi.

Steinmeier, ''Kim seçimlere siyasi sorumluluk için giriyorsa ve o sorumluluğu elinde bulunduruyorsa bundan kaçmamalı'' dedi.

Peki hükümet kurulamazsa ne olacak?

Anayasaya göre, erken seçime gidilecek olsa dahi Federal Meclis bir Başbakan seçmek zorunda. Bunun için ilk önce Cumhurbaşkanı'nın herhangi bir milletvekilini Meclise teklif etmesi gerekiyor. Ardından söz konusu aday ilk turda seçilemezse 14 gün sonra ikinci tur yapılıyor. Üçüncü turda ise en fazla oy alan aday Başbakan seçiliyor ve ardından 7 gün içinde meclisin feshedilip 60 gün içinde seçime gidilmesi gerekiyor.

Sandıktan çıkan siyasi tablo

Almanya'da 24 Eylül'de yapılan genel seçimlerin resmi sonuçlarına göre Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) yüzde 33, Sosyal Demokrat Parti (SPD) 20,5, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yüzde 12,6, Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 10,7, Sol Parti yüzde 9,2, Yeşiller Partisi yüzde 8,9 oy almıştı.

Mecliste yeni yasama döneminde görev yapacak toplam 709 milletvekilinden 200'ü CDU'lu, 153'ü SPD'li, 94'ü AfD'li, 80'i FDP'li, 69'u Sol Partili, 67'si Yeşiller Partili ve 46'sı da CSU'lulardan oluştu.

Kaynak: AA

