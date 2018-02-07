Almanya'da koalisyon görüşmelerinde anlaşma sağlandı

Almanya’da bir süredir devam eden koalisyon görüşmeleri sona erdi. Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti arasında yapılan koalisyon görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

Eski Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrint koalisyon görüşmeleri çıkışında basına yaptığı açıklamada "Almanya yeni hükümetine kavuştu" dedi.

Sabah saatlerine kadar süren koalisyon görüşmelerinde bakanlıkların paylaşımları konusunda tarafların anlaşmakta zorluk çektikleri fakat ilerleyen saatlerde bu konuda da anlaşma sağlandığı, partilerin basına yansıttığı haberler arasında yer alıyor.

Sosyal Demokratlar'a 3 bakanlık

Alman basınına yansıyan haberlere göre, Sosyal Demokratlar’ın görevlendireceği bakanlıklar şu şekilde: Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı.

Koalisyonun küçük ortağı durumundaki Hristiyan Birlik Partisi (CSU) ise Ekonomi bakanlığı ve Savunma Bakanlığını alacağı Alman basınına yansıyan haberler arasında. Bugün öğleden sonra tekrar bir araya gelecek taraflar koalisyon anlaşmasını imzalayacaklar.

Almanya’da 24 Eylül 2017 tarihinde yapılan genel seçimlerden sonra hükümette olan CDU partisinin birçok koalisyon girişimine rağmen anlaşma sağlanıp hükümet kurulamamıştı. Seçimin hemen ardından SPD partisi koalisyon yapmayacağını açıklamıştı.