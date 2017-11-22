Almanya’da koalisyon çıkmazı sürüyor: Steinmeier devrede

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in, partiler arasında hükümet kurma olanaklarının bulunup bulunmadığını değerlendirmek amacıyla siyasi parti liderleriyle görüşmelerini sürdürdüğünü belirtildi.

Cumhurbaşkanının bunun yanı sıra Federal Meclis (Bundestag) ile Federal Eyaletler Temsilciler Meclisi (Bundesrat) başkanlarıyla ve anayasa uzmanlarıyla da bir araya geleceğini ifade edildi.

Siyasette ve parlamentodaki genel durumu görmek amacıyla gelecek hafta Federal Meclis’te yer alan partilerin grup başkanlarıyla da görüşeceğini kaydetti.

CSU lideri Seehofer'i kabul etti

Steinmeier, bugün Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Andreas Vosskuhle’yi kabul etti. Görüşmelerin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Hür Demokrat Parti (FPD) Genel Başkanı Christian Lindner ve Yeşillerin eşbaşkanları Cem Özdemir ve Simone Peter ile dün görüşmeler gerçekleştiren Steinmeier, yarın da Sosyal Demokrat Parti (SPD ) Genel Başkanı Martin Schulz ve Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble’yi kabul edecek.

Almanya'da 18 Ekim'den sonra yaklaşık 4,5 hafta boyunca hükümeti kurma amacıyla müzakereler yapan CDU/CSU, FDP ve Yeşiller arasındaki ön görüşmeler FDP’nin masadan kalkmasıyla başarısızlıkla sonuçlandı ve bu ülkede koalisyon krizine yol açtı.

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de ülkedeki siyasi partilere çağrıda bulunarak koalisyon hükümetinin kurulması konusunda sorumluluklarından kaçmamalarını istemiş ve parti lideriyle görüşmeye başlamıştı.

Kaynak: AA