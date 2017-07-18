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Buradasınız : » » Almanya'da kilise okulunda çocuklara istismar yapıldığı ortaya çıktı

Almanya'da kilise okulunda çocuklara istismar yapıldığı ortaya çıktı

Katolik Kilisesi’ne bağlı tarihi "Regensburger Domspatzen" çocuk korosunda 547 çocuğun yıllarca istismara uğradığı ve şiddet gördüğü bildirildi.

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Almanyada kilise okulunda çocuklara istismar yapıldığı ortaya çıktı

Almanya'da Katolik Kilisesi'nin tanınmış tarihi korolarından "Regensburger Domspatzen"da papaz ve öğretmenlerin, en az 547 çocuğa yıllarca cinsel istismarda bulunduğu ve şiddet uyguladığı ortaya çıktı.

Katolik Kilisesi ve koronun olduğu Regensburger Domspatzen Okulu tarafından çocuk tacizlerinin aydınlatılması için görevlendirilen avukat Ulrich Weber, hazırladığı raporda, 1945-1990 yılları arasında en az 547 çocuğun şiddet gördüğünü ve cinsel tacize uğradığını belirtti.

Weber, Papa 16. Benedictus'un kardeşi Georg Ratzinger'in de 1964-1994 yıllarında koronun yöneticiliğini yaptığına işaret ederek Ratzinger'in olayları görmezden geldiği için sorumluluk taşıdığını vurguladı.

Weber, zaman aşımı nedeniyle suçlamalarla ilgili herhangi bir adli işlem yapılmayacağını ifade etti.

Raporda, şiddet ve cinsel taciz mağdurlarının yaşadıklarını 'cehennem", "hapishane" ve "toplama kampı'' sözcükleriyle anlatmaya çalıştığına dikkat çekildi.

Kilise daha önce söz konusu kişilere 5 bin ila 20 bin avro tazminat ödemeyi kabul etmişti.

Bin yılı aşkın geçmişe sahip Regensburger Domspatzen, Almanya'nın en eski çocuk korosu olarak biliniyor.

Etiketler: almanya, Almanya'da kilise okulunda çocuklara cinsel taciz
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