Almanya'da kamu çalışanlarından uyarı grevi

Almanya'da işverenlerin üzerinde baskıyı artırmak için yapılan uyarı greviyle ülke genelinde bugün yaklaşık 35 bin çalışan iş bırakma eylemine katıldı. Grevin ağırlık noktası bugün Kuzey Ren-Vestfalya eyaletiydi.

Dortmund, Bochum, Essen, Wuppertal ve Duisburg kentlerinde özellikle toplu taşıma çalışanlarının gün boyunca grev yaptı.

Çocuk yuvalarında, belediyelerde ve iş bulma kurumlarındaki çalışanlarla temizlik işçileri de bazı eyaletlerde greve destek verirken, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin yanı sıra Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Baden-Württemberg ve Bavyera eyaletlerinde de çalışanlarda iş bırakma eylemine katıldı.

Uyarı grevi gelecek günlerde de devam edecek

Uyarı grevinin gelecek günlerde de devam edecek. Yarın özellikle Köln ve Düsseldorf kentlerinde toplu taşıma çalışanları grev yapacak.

Verdi Sendikası Başkanı Frank Bsirske, işverenlerin son toplu sözleşme toplantısında teklif sunmadıklarını belirterek, işverenlerin konunun çözümüne katkı sağlamadığını savundu.

Almanya'da ekonominin iyi durumda olduğuna ve vergi gelirlerinin arttığına işaret eden Bsirske, kamu çalışanlarının bundan pay alması gerektiğini söyledi.

Verdi Sendikası 2,3 milyon kamu çalışanı için en az 200 avro olmak üzere yüzde 6 oranında ücret artışı talep ediyor.

İşverenler ise yüksek olduğu gerekçesiyle bu talebi kabul etmiyor.

Kaynak: AA