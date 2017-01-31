Almanya'da işsizlik rekor seviyeye geriledi

Almanya Federal İş Ajansının (BA) açıkladığı verilere göre, Almanya'da ocak ayında piyasalarda 5 bin azalması beklenen mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı 26 bin kişi azaldı. Böylece ocak ayında ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı 2 milyon 605 bin olarak ölçüldü.

Almanya'da mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise yılın ilk ayında yeni tarihi düşük seviyeye indi. İşsizlik aralık ayındaki yüzde 6’dan ocakta yüzde 5,9’a düşerek Almanya'nın 1990 yılında birleşmesinden bu yana ölçülen en düşük seviyeye geriledi.

Federal İş Ajansı Başkanı Frank Jürgen Weise, konuya ilişkin açıklamasında, iş gücü piyasasının yeni yıla iyi bir başlangıç yaptığını ifade etti.

Weise, ocak ayında mevsimsel nedenlerden dolayı arındırılmamış işsizlikteki artışa karşın, mevsimsellikten arındırılmış işsizliğin azaldığına dikkati çekti.

