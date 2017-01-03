Almanya'da işsiz sayısı aralıkta azaldı

Almanya Federal İş Ajansı'nın (BA) açıkladığı verilere göre, ülkede geçen yılın aralık ayında işsiz sayısı 17 bin azaldı. Piyasalarda ülkedeki işsiz sayısının 5 bin azalması bekleniyordu.

Aralık ayında ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı 2 milyon 638 bin olarak ölçüldü. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 6 ile Doğu Almanya ile Batı Almanya’nın 1990 yılındaki birleşmesinden bu yana ölçülen en düşük seviyeyi korumaya devam etti.

Federal İş Ajansı Başkanı Frank Jürgen Weise, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İşsizlikteki olumlu seyir yıl sonunda da devam etti. Uzun süreli güçlü istihdam gelişimi, yaz aylarından bu yana belirgin bir şekilde zayıfladı ancak yeni elemanlara olan talep çok yüksek olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ülkede istihdam 2016 yılında 43,4 milyon olarak belirlendi. AA