  • 04 OCAK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 3.593
    EURO 3.739
  • BIST 76618.2
    ALTIN 133.577
Buradasınız : » » Almanya'da işsiz sayısı aralıkta azaldı

Almanya'da işsiz sayısı aralıkta azaldı

Aralık ayında mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, piyasa beklentisinin üzerinde 17 bin kişi azalırken, işsizlik oranı yüzde 6 ile tarihi düşük seviyede kalmaya devam etti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Almanyada işsiz sayısı aralıkta azaldı

Almanya Federal İş Ajansı'nın (BA) açıkladığı verilere göre, ülkede geçen yılın aralık ayında işsiz sayısı 17 bin azaldı. Piyasalarda ülkedeki işsiz sayısının 5 bin azalması bekleniyordu.

Aralık ayında ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı 2 milyon 638 bin olarak ölçüldü. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 6 ile Doğu Almanya ile Batı Almanya’nın 1990 yılındaki birleşmesinden bu yana ölçülen en düşük seviyeyi korumaya devam etti.

Federal İş Ajansı Başkanı Frank Jürgen Weise, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İşsizlikteki olumlu seyir yıl sonunda da devam etti. Uzun süreli güçlü istihdam gelişimi, yaz aylarından bu yana belirgin bir şekilde zayıfladı ancak yeni elemanlara olan talep çok yüksek olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ülkede istihdam 2016 yılında 43,4 milyon olarak belirlendi. AA 

Etiketler: almanya, işsiz sayısı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER