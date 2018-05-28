Almanya'da İslam ve göçmen karşıtı partiye eylem şoku

Almanya'nın başkenti Berlin'de İslam ve göçmen karşıtlığıyla bilinen Almanya İçin Alternatif (AfD) Partisi'nin mitingi, AfD karşıtı gruplar tarafından protesto edildi. Polis yetkililerinin Alman medyası DW'ye verdiği bilgilere göre, AfD'nin mitingine yaklaşık 5 bin kişi katılırken, AfD karşıtlarının sayısı 20 bini buldu.

İslam karşıtı açıklamalar

Berlin'deki AfD mitinginde partinin önde gelenleri, Almanya'nın "İslamlaştırıldığını" iddia edip, uyarılar yaptı. AfD Yönetim Kurulu Üyesi Beatrix von Storch, mitingi izleyen Berlinlilere hitaben yaptığı konuşmada, "Almanya'daki İslam hakimiyetinin kötünün egemenliğinden başka bir şey olmadığını" savundu.

Von Storch, Alman futbol milli takımının Dünya Şampiyonası kadrosunda yer alan Mesut Özil'in, "Maçlardan önce Alman milli marşının okunmasına katılmadığı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluştuğu için Alman pasaportuna sahip olmasına rağmen Alman olmadığını" öne sürdü.

Berlin'in bir diğer köşesinde AfD'yi protesto enden sol gruplarla sağ popülist parti taraftarları arasında olay çıkmadı. Dresden'deki Pegida gösterilerinde de olduğu gibi miting sırasında "Merkel gitmeli" sloganları atıldı.

AfD'ye sert eleştiri

Alman Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi'nin Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer, AfD'yi "antisemitizmi parlamentolara taşımak"la suçladı. Annegret Kramp-Karrenbauer, Bild am Sonntag gazetesi için kaleme aldığı makalede, "Eski ve yeni Nazilerle sağ popülistlerin birey onuruna saygılı olmayıp Almanya'daki Yahudiler için tehdit oluşturduğunu" yazdı. Annegret Kramp-Karrenbauer, "AfD'nin Yahudileri koruyacaklarını söylemelerine rağmen partinin baştan aşağı Yahudi düşmanıyla dolu olduğunu" belirtti.

Camilerde de Yahudi karşıtlığı yapıldığını öne süren CDU Genel Sekreteri, "geçmişte ihmale uğratıldığı anlaşılan bu konunun üzerine daha fazla eğilmek gerektiğini" dile getirdi. Annegret Kramp-Karrenbauer, "İsrail'in boykot edilmesini isteyen solcu antisemitlerin, meşru eleştiriden söz etmekle birlikte İsrail devletinin var olma hakkını inkar ettiklerini" ifade etti.

Kaynak: AFP, Reuters