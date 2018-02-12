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Buradasınız : » » Almanya'da İslam düşmanlığı hız kesmiyor

Almanya'da İslam düşmanlığı hız kesmiyor

Almanya'nın Bavyera eyaletinde inşa halindeki Ragensburg DİTİB Camisi'nin arsasına 26 haç dikilerek, mezarlık görüntüsü verildi.

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Almanyada İslam düşmanlığı hız kesmiyor

Almanya'nın Bavyera eyaleti Regensburg şehrinde Diyanet İşleri Türk İslam Biriliğine (DİTİB) bağlı Merkez Camii'nin satın aldığı arsa üzerine kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından 26 adet haç işareti dikildi.

Haç dikilerek mezarlık görüntüsü verildi ve haçların üzerine Brüksel'deki terör saldırısında yaşamını yitirenlerin isimlerinin yazıldığı görüldü.

Olayın ardından polis inceleme başlattı.Polis olayı çok yönlü olarak araştırırken, cami arsasına yapılan bu saldırıyı kınayan Türk vatandaşları, Regensburg'a yeni cami yapılmasını istemeyenlerin çirkin bir hoşgörüsüzlük örneği sergilediğine dikkati çektiler.

1986 yılından bu yana Regensburg'da faaliyet gösteren Merkez Camii'nin Alman komşuları ve yerel yöneticilerle iyi ilişkiler yürütmekte olduğu ve bugüne kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı söylendi.

Kaynak: AA, İHA

Etiketler: almanya cami, almanya
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