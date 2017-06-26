Almanya'da "iş dünyasının güveni" yeni rekor seviyede

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 7 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği mayıs ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Sonuçlara ilişkin yapılan açıklamada, Almanya’da sanayi ve ticarete ilişkin haziran ayı İş Dünyası Güven Endeksinin aylık bazda 114,6 puandan 115,1 puana çıktığı ve bu ay geçen ay kaydedilen 1991 yılından bu yana görülen en yüksek seviyenin de üzerine çıkarak yeni rekor düzeye ulaştığı bildirildi.

Almanya'da mayısta 123,3 puan olan Ifo Cari Durum Endeksinin de haziranda 124,1 puana yükseldiği belirtilen açıklamada, Ifo Beklentiler Endeksi’nin bu dönemde 106,5 puandan 106,8’e çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, Alman şirketlerin bu ayki mevcut iş durumundan çok daha memnun oldukları ve ülke ekonomisinin çok güçlü bir performans sergilediği kaydedildi.

Endeksin imalat sektöründe belirgin şekilde yükseldiği ifade edilen açıklamada, “Mevcut ticari durumun değerlendirmeleri çok yüksek seviyede kalmaya devam etti. Üreticiler kısa vadeli gelecek hakkında biraz daha iyimser. Talep ve sipariş seviyelerindeki gelişmeler çok olumlu. Üreticiler, üretimi artırmaya hazırlanıyor.” denildi.

Toptan iş ikliminin art arda üçüncü ay artarak Aralık ayında 2010'dan bu yana görülen en üst seviyeye çıktığı ve mevcut iş durumu değerlendirmelerinin de yeni bir rekor kırdığı aktarılan açıklamada, “Perakendecilik sektöründe ise endeks önemli ölçüde gelişti. Perakendeciler mevcut iş durumlarından çok daha memnunlar. Kısa vadeli iş görünümüne ilişkin iyimserlikleri Eylül 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca haziran ayında inşaat sektöründe iş iklimi endeksinin gerilediği ve mevcut iş durumu ile iş beklentileri konusundaki değerlendirmelerini marjinal bir şekilde azalttıkları kaydedildi.