Almanya'da ırkçılık karşıtı protesto

Berlin'de Spandau İslam Toplumu ve Spandau Protestan Kilisesi tarafından ilçe belediye binasının önünde "Irkçılığa ve şiddete karşı Spandau birlikte duruyor" sloganıyla gösteri düzenlendi. Gösteriye Federal Meclis Milletvekilleri Sven Schulz ve Kai Wegner, Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı Andreas Geisel, Berlin Eyalet Meclisi üyeleri ve çok sayıda Türk ve Alman katıldı.

"'Almanya'da neler oluyor' diye sorulmalı"

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Milletvekili Schulz, yaptığı konuşmada, başörtülü kadınların ve kipa takan insanlar hakarete ve saldırıya uğradıklarında, sokakta uyuyan evsizler ateşe verildiğinde "Almanya’da neler oluyor?" diye sorulması gerektiğini söyledi.

"Saldırılar sosyal medyada başladı, şiddete dönüştü"

Eskiden de bu tür saldırıların yapıldığını ancak bunların sayısının son dönemde arttığına dikkati çeken Schulz, bu saldırıların internette sosyal medyada başladığını ve sokakta, metroda ve markette şiddete dönüştüğünü kaydetti.

Irkçılığın ve nefret söyleminin toplumda kendine yer bulmaya başladığını ifade eden Schulz, "Aşırı sağdan gelen zehrin yavaş yavaş ve etkili bir şekilde siyasetin ve toplumun içine kadar girmemesine dikkat etmemiz lazım." şeklinde konuştu.

Schulz, demokrasi ve özgürlük karşıtlarına karşı birlikte mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Federal Meclis Milletvekili Kai Wegner de birkaç ay önce bir başörtülü kadının Spandau ilçesinde saldırıya uğradığını anımsatarak, bu gösteriyle hiçbir şekilde haklı çıkarılmayacak şiddete maruz kalan bu kadının arkasında hep birlikte durduklarını söyledi.

Spandau'daki insanların ayrımcılığa ve şiddete karşı birlikte durduğunu ifade eden Wegner, "Birbirimizle konuşalım. Ön yargıları giderelim. Birbirimizi tanıyalım. 100'ün üstünde ülkeden gelen insanın yaşadığı bu ilçede birlikte olalım." görüşünü paylaştı.

Gösteriye Yeşiller Partisi, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Sol Parti ile Spandau ilçesinde faaliyet gösteren çok sayıda dernek de destek verdi.

Kaynak: AA