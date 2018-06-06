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Almanya'da ırkçı liderin kıyafetlerini çaldılar

İslam ve göçmen karşıtı Almanya İçin Alternatif (AfD) Partisi'nin Eş Genel Başkanı Alexander Gauland'ın, göle girerken giysileri çalındı.

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Almanyada ırkçı liderin kıyafetlerini çaldılar

Alman Meclisi'nde üçüncü büyük güç olan Almanya İçin Alternatif (AfD) Partisi'nin Eş Genel Başkanı Alexander Gauland'ın evinin yakınlarındaki bir göle girerken giysileri çalındı.

Gauland, Berlin yakınlarındaki Potsdam kentinde yaşanan olayla ilgili Salı günü Alman haber ajansı DPA'ya açıklamalarda bulundu. Olayın bir hafta önce yaşandığını kaydeden Gauland, "Kimliği belirsiz bir ya da iki kişi ben sudayken eşyalarımı kaptı" diye konuştu.

77 yaşındaki Gauland, "Pantolonumda ev anahtarım vardı ve bu yüzden evin tüm kilitlerini değiştirmek durumunda kaldım" dedi.

"Naziler burada yüzemez!"

"Gölde yüzen diğer insanlar polise haber vermiş ve ben kıyıya ulaştığımda polis oraya varmıştı" diyen Gauland, görgü tanıklarının kendisine hırsızların "Naziler burada yüzemez!" diye bağırdıklarını aktardıklarını belirtti. Gauland, "Dolayısıyla olay tamamen siyasi bir arka plana sahip" dedi. 

Emniyet teşkilatının bir sözcüsü, hırsızlık olayının yaşandığını teyit etti. Sözcü, Gauland'ın hırsızların sözü edilen biçimde bağırdıkları iddiasıyla ilgili bir yorumda bulunmadı.

Gauland, birkaç gün önce AfD'nin gençlik örgütü Genç Alternatif'in (Junge Alternative) kongresinde "Hitler ve Naziler bin yıllık Alman tarihinde sadece bir kuş pisliğidir" ifadesini kullanmış, "Şanlı bir tarihimiz var ve sevgili dostlar bu, lanet 12 yıldan daha uzun sürmüştür" demişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DW

Etiketler: kıyafet, hırsız, gol, Almanya İçin Alternatif, alexander gauland
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