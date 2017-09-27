  • 27 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Almanya'da ilk defa Meclis'e giren ırkçı AfD'de istifa

Aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Eşbaşkanı Frauke Petry, partisinden istifa edeceğini söyledi.

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Almanyada ilk defa Meclise giren ırkçı AfDde istifa

Almanya'daki genel seçimde oyların yüzde 12,6'sını alarak üçüncü çıkan aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Eşbaşkanı Frauke Petry, partisinden istifa edeceğini söyledi.

Petry, Dresden kentinde yaptığı açıklamada, partisinden istifa edeceğini belirterek, "Bu adımın atılacağı kesin." ifadesini kullandı.

İstifasını ne zaman sunacağını açıklamayan Petry, AfD'nin Saksonya Meclis Grubu Başkanlığından da ayrılacağını kaydetti.

Petry, Junge Freiheit gazetesine yaptığı açıklamada da partisinden ayrılmak istemesine AfD'nin "radikalleşmesini" sebep gösterdi. Bu nedenle seçimden bir sonraki gün partiden ayrılma kararı aldığını ifade eden Petry, bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin yorum yapmadı.

Petry, Berlin'de dün parti yöneticileriyle düzenlenen basın toplantısında, seçim başarılarına rağmen parti içinde görüş ayrılıklarının bulunduğunu belirterek, partisinin Federal Meclis (Bundestag) grubunda yer almayacağını söylemişti.

AfD, pazar günü yapılan genel seçimde yüzde 12,6 oranında oy alarak ilk kez Federal Meclise girmeye hak kazanmıştı.

Etiketler: Merkel, Frauke Petry, Almanya seçim, almanya, afd, ırkçı parti
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