Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba patladı

Almanya Dresden'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 250 kilogram ağırlığındaki bombanın etkisiz hale getirilme çalışmaları sırasında bir patlama meydana geldiği açıklandı.

Dresden Polis Sözcüsü Thomas Geithner, bombanın etkisiz hale getirilmesi çalışmasının düşünüldüğünden zor geçtiğini belirterek, gece fitilin bombanın içine bastırılmış olması nedeniyle ilk etkisiz hale getirme girişiminin yarıda kesildiğini aktardı.

Ardından yapılan girişimde bir patlamanın meydana geldiğini anlatan Geithner, bu sırada bombanın üstüne örtülen yalıtım malzemesinin alev aldığını, kimsenin yaralanmadığını ve patlamanın büyük zarara yol açmadığını bildirdi.

Geithner, helikopterden yönlendirilen yangın söndürücü robot ile yangının söndürülmesi ve bombanın soğutulması işleminin başlatıldığını kaydetti.

Bu işlemin ardından zırhlı bir kepçe ile bombanın üzerinin temizlenmesinin planlandığını aktaran Geithner, bu işlemlerden sonra uzmanların durum değerlendirmesi yapacağını, çalışmaların ne kadar süreceğinin ise henüz bilinmediğini belirtti.

Geithner, bu nedenle alınan güvenlik önlemlerinin şimdilik süreceğini ifade etti.

"Tehlike devam ediyor"

Saksonya Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından "Tehlike devam ediyor" paylaşımı yapılarak, bombanın içinde ne kadar patlayıcı maddenin bulunduğunun bilinmediği kaydedildi.

Öte yandan, Dresden Havalimanı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada ise Dresden hava sahasının kapatıldığı ve havalimanında iniş ve kalkışların mümkün olmadığı bildirildi.

İki gün önce inşaat çalışmaları sırasında bulunan bombanın etkisiz hale getirilmesi için dün yaklaşık 8 bin 700 kişi evlerinden tahliye edilmiş ve bombanın bulunduğu yerin 800 metre çevresi yasaklı bölge ilan edilmişti.

Almanya'da geçen ay Berlin ve Paderborn şehirlerinde, geçen yıl da Hannover'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombaların etkisiz hale getirilmesi sırasında on binlerce kişi evlerinden tahliye edilmişti.

Almanya genelinde İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılan ve hala toprak altında bulunan binlerce patlamamış bomba olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA