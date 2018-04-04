Almanya'da iki metro çarpıştı: 35 yaralı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Duisburg şehrindeki Meiderich semtinde, iki metronun çarpışması sonrası metro hattında şiddetli bir patlama meydana geldi.

Kaza yapan trende Türk yolcuların da olduğu aktarıldı.

Metrodaki Türk yolculardan biri olan 39 yaşındaki Deniz A., kaza anında metro içerisinde diğer tarafa uçtuğunu ve büyük bir panik yaşandığını anlattı. Deniz A., kazadan hafif yaralarla kurtuldu.

Duisburg İtfaiye Müdürü Oliver Tittmann ise, metro sürücüsünün büyük bir şok yaşadığını ve yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını söyledi.

Metro hattındaki raylarda hasar oluşurken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Geçtiğimiz aylarda da Düsseldorf şehri yakınında bir yük treni ile yolcu treni çarpışmıştı.

Kaynak: İHA