  • 04 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.013
    EURO 4.936
  • BIST 113719.15
    ALTIN 172.807
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Almanya'da iki metro çarpıştı: 35 yaralı

Almanya'da iki metro çarpıştı: 35 yaralı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde meydana gelen metro kazasında, 2'si ağır 35 kişi yaralandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Almanyada iki metro çarpıştı: 35 yaralı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Duisburg şehrindeki Meiderich semtinde, iki metronun çarpışması sonrası metro hattında şiddetli bir patlama meydana geldi.

Kaza yapan trende Türk yolcuların da olduğu aktarıldı.

Metrodaki Türk yolculardan biri olan 39 yaşındaki Deniz A., kaza anında metro içerisinde diğer tarafa uçtuğunu ve büyük bir panik yaşandığını anlattı. Deniz A., kazadan hafif yaralarla kurtuldu.

Duisburg İtfaiye Müdürü Oliver Tittmann ise, metro sürücüsünün büyük bir şok yaşadığını ve yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını söyledi.

Metro hattındaki raylarda hasar oluşurken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Geçtiğimiz aylarda da Düsseldorf şehri yakınında bir yük treni ile yolcu treni çarpışmıştı. 

Kaynak: İHA

Etiketler: Metro kazası, almanya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER