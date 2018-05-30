Almanya'da hükümet, rüşvet karşılığı iltica skandalı için özür diledi

Federal Meclis İçişleri Komisyonu'nun 5 saat süren toplantısının ardından konuşan Seehofer, "somut ve ciddi bir skandal" olarak tanımladığı olaydan ötürü "hükümet adına özür dilediğini" söyledi.

Nisan ayında, BAMF'ın Bremen'deki şubesinde 2013 – 2016 yılları arasında en az 1200 iltica başvurusu üzerinde kurallara aykırı işlem yapıldığı ortaya çıkarılmıştı.

Şüpheliler hakkında "rüşvet" ve "sığınma başvurularının kötüye kullanılması suretiyle organize suç işlendiğine dair şüphe" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Meclis İçişleri Komisyonu'nun konuyla ilgili yeniden toplanabileceği ve kurumun eski başkanı Frank-Jürgen Weise ile eski İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere'nin de komisyona çağrılabileceği açıklandı.

DW Türkçe'de yer alan habere göre BAMF Başkanı Jutta Cordt ise, 2000 yılından bu yana kabul edilen 18 bin iltica başvurusunun bir kez daha inceleneceğini duyurdu. Cordt, incelemeler nedeniyle işlemdeki iltica başvurularının karara bağlanmasının zaman alacağını açıkladı.

Federal dairede ortaya çıkarılan usulsüzlüklerin çalışmaların uzamasına yol açmasının, beklemedeki başvuru sayısını 50 binden 80 bine çıkarabileceği belirtiliyor.