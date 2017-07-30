Almanya'da gece kulübünde silahlı saldırı

Konstanz polisi ve savcılığından yapılan ortak açıklamada, gece kulübünde sabaha karşı bir saldırganın silahla ateş etmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de ağır yaralandığı belirtildi.

Silah seslerinin ardından çok sayıda kişinin panik halinde binayı terk ettiği veya gizlenmeye çalıştığı aktarılan açıklamada, saldırganın ise kulüpten çıktığı sırada polislerle girdiği çatışmada yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede öldüğü ifade edildi.

Açıklamada, çatışmada bir polis memurunun da yaralandığı ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Yalnız hareket ettiği düşünülen saldırganın eylemi neden gerçekleştirdiğinin henüz bilinmediği, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtilen açıklamada, saldırganın tek kişi olup olmadığının bilinmemesinden dolayı olay yerine özel polis birlikleri ve bir polis helikopterinin gönderildiği bilgisi paylaşıldı.