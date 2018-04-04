  • 04 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Almanya’da FETÖ’ye ait lise kapandı

Almanya'da faaliyet gösteren, FETÖ'ye bağlı “Urselbach Gymnasium” lisesinin faaliyetlerini sonlandırdığı açıklandı.

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Almanyada FETÖye ait lise kapandı

Almanya’da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlı “Urselbach Gymnasium” isimli lisenin maddi sorunlardan dolayı kapandığı ve iflas başvurusu yaptığı öğrenildi.

Almanya’nın Frankfurt kenti yakınlarındaki Oberursel’de faaliyet gösteren “Urselbach Gymnasium” isimli lisenin, sponsorların desteğini çekmesi, öğrencilerin ilgi göstermemesi ve ödeme zorluklarına çözüm bulunamadığı gerekçesiyle bu yılın Ocak ayı itibarıyla faaliyetlerine son verdiği açıklandı.

Lisenin, 1 Mart 2018 itibarıyla da iflas başvurusunda bulunduğu ve Bad Homburg Bölge Mahkemesi'nin, Frankfurt hukuk bürosundan avukatları iflas prosedürünün işlemesi için görevlendirdiği öğrenildi.

Okulun duvarına satılık ilanının asıldığı ve satış işlemini bir emlak şirketinin yürüttüğü görülüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: lise, fetö, almanya
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