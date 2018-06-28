Almanya'da Dünya Kupası'nın faturası Özil ve Gündoğan'a kesildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldikleri için eleştiri oklarının hedefinde olan Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, bu kez de Almanya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesinin sebebi olarak gösterildi.

Milli Takım teknik direktörü Joachim Löw'e, "Özil ile Gündoğan'ın Erdoğan ile görüşmesi takımda baskı oluşturdu mu?" sorusu dahi soruldu.

Özellikle sosyal medyada Özil'e yönelik ırkçılığı çağrıştıran paylaşımlar dikkat çekti.

Yorumlarda Mesut ile bir diğer Türk asıllı Alman Milli Takım oyuncusu İlkay Gündoğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine atıf yapıldı.

Sadece sosyal medya değil, ülke medyası da eleştirilerin odağına Türk oyuncuları koyma çabasına girdi.

Alman Die Welt Gazetesi "Hezimetin ardından sahadan ilk kaçan Mesut oldu" başlığını attı.

"Özil ve Gündoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çekildi diye elendik"

Özil ve Gündoğan gibi Türk kökenli olan eski Yeşiller Partisi Lideri Cem Özdemir ZDF televizyonunda konuştu.

Alman Milli Takımının, "Özil ve Gündoğan'ın Erdoğan ile fotoğraf çekilmesi nedeniyle elendiğini" ileri sürdü.

Cem Özdemir gibi, Aşırı sağcı aşırı sağcı parti AfD de faturayı Türk oyunculara kesmeye çalıştı.

Irkçı açıklamalarıyla bilinen AfD milletvekili Jens Maier, sosyal medya üzerinden

Özil’in gülümseyen bir fotoğrafını paylaştı.