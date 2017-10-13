Almanya’da DHKP-C'nın elebaşına dava

Almanya'da Federal Başsavcılık, terör örgütü DHKP-C’nin elebaşlarından Musa A. hakkında yabancı terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla dava açtı.

Federal Başsavcılıktan bugün yapılan açıklamada, Hollanda vatandaşı 56 yaşındaki Musa A. hakkındaki davanın 28 Eylül 2017'de Hamburg Yüksek Eyalet Mahkemesinde açıldığı belirtildi.

Mahkemeye sunulan iddianamede, 2016'nın sonunda Hamburg'da yakalanan Musa A’nın 1994'den beri DHKP-C üyesi olduğu kaydedildi.

Zanlının 1999 yılından beri de terör örgütünün Avrupa'da üst düzey yöneticisi olduğu ve doğrudan sözde "Avrupa Komitesinin" emrinde olduğuna işaret edilen iddianamede, 2001'den itibaren örgütün Hollanda ve Belçika, ardından da örgütün "dış ilişkiler" sorumlusu olarak görev yaptığı kaydedildi.

Musa A'nın 2004-2006 yıllarında Almanya'da da faaliyetler yürüttüğü ve bir dönem örgütün Almanya sorumlusu eşi Nurhan E. ile yakın işbirliği içinde olduğu belirtilen iddianamede, zanlının diğer faaliyetlerinin yanı sıra Nurhan E. ile birlikte örgüt için silah tedarik etmekle meşgul olduğuna dikkati çekildi.

İddianamede, zanlının 2008'de örgütün sözde "Avrupa sorumluluğuna" yükseldiği ve Avrupa’daki kadroları atamakla sorumlu olduğuna işaret edilerek eşi Nurhan E’nin 2008’de tutuklanmasının ardından önce Alaattin A’yı daha sonra Sadi Naci Ö.’yü örgütün Almanya sorumluları olarak atadığı belirtildi.

İddianamede, Musa A’nın sözde Avrupa sorumlusu olarak örgütün üst düzey yöneticilerini denetlediği ve idare ettiği de kaydedildi.

Zanlının özellikle örgüte mali kaynak sağlamaya önem verdiğine işaret edilen iddianamede, sadece 2008-2010 yıllarında örgütün 200 bin avronun üzerinde para topladığı aktarıldı.

Musa A’nın 2015'den beri Hamburg'da faaliyetlerini sürdürdüğü ve 2 Aralık 2016'da yakalandığı kaydedildi.