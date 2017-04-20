  • 20 NISAN 2017, PERŞEMBE

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Almanya'da camiye saldırı

Almanya'nın Leipzig kentindeki Eyüp Sultan Camisi'nin dış duvarına hakaret içerikli yazılar yazıldı.

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Almanyada camiye saldırı

Almanya'nın Leipzig kentindeki Eyüp Sultan Camisi'ne bu sabah kimliği bilinmeyen kişilerce saldırı düzenlendiği bildirildi.

Cami Derneği Başkanı İsmail Özgan, sabah namazı için saat 04.30 civarında camiye gelen imamın, caminin dış cephesine zarar verildiğini fark ettiğini söyledi.

"Duvarı siyah boyayla boyamışlar ve hakaret içeren sözler yazmışlar. Yeni yaptırdığımız levhalara da zarar verildi." diyen Özgan, imam durumu fark ettiğinde boyanın ıslak olduğunu, bu nedenle saldırının saat 4.00 civarında düzenlendiğini tahmin ettiklerini söyledi.

Özgan, polisin olay yerine geldiğini ve soruşturma başlattığını belirterek kamera görüntülerini de polise teslim ettiklerini bildirdi.

Almanya'da bu hafta başında Berlin'de bir Türk derneğine saldırıda bulunulmuş, dün de Freiburg kentinde bir camiye gamalı haç çizilmişti. AA

Etiketler: camiye saldırı, almanya
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