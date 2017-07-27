Almanya'da camiye saldıran 2 PKK'lı yakalandı

Almanya'nın güneyindeki Baden-Württemberg eyaletinin Weil am Rhein kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine bağlı bir camiye 28 Nisan'da saldırıda bulunduklarından şüphelenilen 2 kişinin yakalandığı bildirildi.

Freiburg polisinden yapılan açıklamada, olaydan sonra terör örgütü PKK'ya yakın çevrelerden saldırının görüntülerinin internete yüklenmesinin ardından bu yönde şüphelerin güçlendiği ve yetkili mahkemeden 2 kişi hakkında arama ve yakalama kararının çıkarıldığı ifade edildi.

Açıklamada, bugün Weil am Rhein ve Lörrach kentlerinde 10 binada arama yapıldığı ve söz konusu tutuklama emrinin icra edildiği belirtildi.

Aramalarda olaya ilişkin muhtemel kanıtların ele geçirildiği, bunların gelecek haftalarda inceleneceği aktarılan açıklamada, bunun yanı sıra 5 kişinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, haklarında tutuklama emri bulunan 20 ve 31 yaşlarındaki zanlıların terör örgütü PKK çevreleriyle ilişkili oldukları ifade edildi.

Alman basınında yer alan haberlerde de gözaltına alınan 5 kişinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Haklarında tutuklama emri bulunan bir kişinin hakim karşısına çıkarılarak tutuklandığı, diğerinin ise tutuklama talebiyle yarın hakim karşısına çıkarılacağı kaydedildi.

28 Nisan'da yapılan saldırıda, kimliği belirsiz kişilerce camiye 4 molotof kokteyli atılmış, caminin dış cephesinde hasar oluşmuştu.