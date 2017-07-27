  • 28 TEMMUZ 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 38º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.538
    EURO 4.131
  • BIST 108391.71
    ALTIN 143.091
Buradasınız : » » Almanya'da camiye saldıran 2 PKK'lı yakalandı

Almanya'da camiye saldıran 2 PKK'lı yakalandı

Weil am Rhein kentinde nisan ayında bir camiye saldırıda bulundukları suçlamasıyla yakalan kişilerin terör örgütü PKK bağlantılı olduğu bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Almanyada camiye saldıran 2 PKKlı yakalandı

Almanya'nın güneyindeki Baden-Württemberg eyaletinin Weil am Rhein kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine bağlı bir camiye 28 Nisan'da saldırıda bulunduklarından şüphelenilen 2 kişinin yakalandığı bildirildi.

Freiburg polisinden yapılan açıklamada, olaydan sonra terör örgütü PKK'ya yakın çevrelerden saldırının görüntülerinin internete yüklenmesinin ardından bu yönde şüphelerin güçlendiği ve yetkili mahkemeden 2 kişi hakkında arama ve yakalama kararının çıkarıldığı ifade edildi.

Açıklamada, bugün Weil am Rhein ve Lörrach kentlerinde 10 binada arama yapıldığı ve söz konusu tutuklama emrinin icra edildiği belirtildi.

Aramalarda olaya ilişkin muhtemel kanıtların ele geçirildiği, bunların gelecek haftalarda inceleneceği aktarılan açıklamada, bunun yanı sıra 5 kişinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, haklarında tutuklama emri bulunan 20 ve 31 yaşlarındaki zanlıların terör örgütü PKK çevreleriyle ilişkili oldukları ifade edildi.

Alman basınında yer alan haberlerde de gözaltına alınan 5 kişinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Haklarında tutuklama emri bulunan bir kişinin hakim karşısına çıkarılarak tutuklandığı, diğerinin ise tutuklama talebiyle yarın hakim karşısına çıkarılacağı kaydedildi.

28 Nisan'da yapılan saldırıda, kimliği belirsiz kişilerce camiye 4 molotof kokteyli atılmış, caminin dış cephesinde hasar oluşmuştu.

Etiketler: almanya, PKK, terör örgütü, cami saldırı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER