Almanya'da cami derneğine ırkçı saldırı

Almanya'nın Freiburg kentinde, içinde bir caminin de bulunduğu "İslamisches Zentrum Freiburg" adlı dernek binasına kimliği belirsiz kişiler tarafından gamalı haç çizildiği bildirildi.

Dernek Başkanı Ziya Çelik, dernek binasına gamalı haç çizildiğinin bugün sabah namazına gelenler tarafından fark edildiğini belirtti.

Bina giriş kapısının sağına ve soluna iki gamalı haç çizildiğini ifade eden Çelik, olayın gece gerçekleştiğini tahmin ettiklerini söyledi.

Çelik, daha sonra bu olayı polise bildirdiklerini ve şikayette bulunduklarını ifade ederek, polisin de olayı araştıracağını belirttiğini aktardı.

Bu saldırıdan dolayı şok olduklarını ve üzüldüklerini aktaran Çelik, derneğin 40 yıldan beri Freiburg kentindeki halkın barışçıl bir şekilde bir arada yaşamasına katkı sağladığını vurguladı.

Çelik, bu yabancı düşmanı eylemi kınadıklarını da kaydetti.

Berlin'de de üç gün önce bir Türk derneğine saldırıda bulunulmuş ve derneğin dış cephesindeki camlar kırılmıştı.