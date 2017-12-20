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Almanya'da 'büyük koalisyon' görüşmeleri yılbaşından sonraya kaldı

Almanya'da koalisyon görüşmelerinde takvim netleşti. Ön koalisyon görüşmeleri çerçevesinde 7 Ocak'ta başlayacak seri toplantıların 12 Ocak'ta tamamlanması hedefleniyor.

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Almanyada büyük koalisyon görüşmeleri yılbaşından sonraya kaldı

24 Eylül'deki seçimlerin üzerinden yaklaşık 3 ayın geçtiği Almanya'da yeni hükümetin kurulması yeni yıla kaldı.

İlk çabaların başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, Hristiyan Birlik partileri bu kez Sosyal Demokrat Parti ile koalisyon için masaya oturacak.

Merkel 'büyük koalisyon' yolunda

Büyük Koalisyon hedefli görüşmelere ilişkin takvim, Hristiyan Birlik partileri ile Sosyal Demokrat Parti yöneticilerinin yaptığı hazırlık toplantısında belirlendi.

Büyük koalisyon takvimi

Koalisyon ön görüşmeleri 7 Ocak'ta başlayacak, ardı ardına yapılacak toplantıların sonrasında görüşmeler 12 Ocak'ta tamamlanacak. 15 başlık, 12'şer kişilik heyetlerle değerlendirilecek görüşmelere ilişkin ilk rapor da son toplantıda oluşturulacak.

Yine belirlenen takvime göre Sosyal Demokrat Parti, 21 Ocak'ta yapacağı parti kongresinde koalisyon müzakerelerine başlayabilmek için üyelerinin onayını isteyecek.

Takvimin öngörülen şekilde tamamlanması halinde ise Almanya'da yeni hükümet, Mart veya Nisan ayında kurulabilecek.

Böylece en uzun süren hükümet arayışı, seçimlerden 6 veya 7 ay sonra sona ermiş olacak.

Kaynak: TRT Haber

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