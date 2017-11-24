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Buradasınız : » » Almanya'da "büyük koalisyon" arayışı

Almanya'da "büyük koalisyon" arayışı

Almanya'da koalisyon kurma ümitleri henüz sona ermedi. Cumhurbaşkanı Steinmeier en büyük iki partiyi bir araya getirip çözüm arayacak.

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Almanyada &quot;büyük koalisyon&quot; arayışı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, gelecek hafta Başbakan Angela Merkel ve merkez-sol Sosyal Demokrat Parti(SPD) lideri ile ortak bir görüşme yapacak.

Görüşmeye Merkel'in Hıristiyan Demokrat Partisi'nin (CDU)kardeş partisi Bavyera Hıristiyan Sosyal Birliği'nin (CSU) başkanı da katılacak.

Steinmeier'in sözcüsü yaptığı yazılı açıklamada, "Bu hafta CDU, CSU ve SPD liderleri ile bir araya gelmiş olan Cumhurbaşkanı, Bellevue şatosunda yapılacak bir ortak toplantıya katılmayı kabul etti.

Toplantı gelecek hafta gerçekleşecek ve kesin tarih daha sonra açıklanacak" dedi.

CDU ile CSU'nun oluşturduğu muhafazakar blok, 2013'ten beri SPD ile "büyük koalisyon" içinde ülkeyi yönetiyor.

Etiketler: Steinmeier, Merkel, koalisyon, almanya
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