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Almanya'da bu hafta 150 bin kamu çalışanı iş bıraktı

Almanya'da kamu çalışanlarının, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri öncesinde ülke genelinde başlattığı uyarı grevi, kamu alanlarında ve ulaşımda aksaklıklara neden oldu.

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Almanyada bu hafta 150 bin kamu çalışanı iş bıraktı

İşverenlerle toplu sözleşme görüşmelerini sürdüren Birleşik Hizmet Sendikasından (Ver.di) yapılan açıklamada, işverenler üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla yapılan uyarı grevine bu hafta yaklaşık 150 bin kamu çalışanının katıldığı belirtildi.

Hafta boyunca yapılan grevler nedeniyle federal hükümetin ve belediyelerin kamu hizmetlerinin aksadığı bildirildi.

Bugün grevin son günü olduğuna işaret edilen açıklamada, "Pazar günü yapılacak üçüncü tur müzakerelerinin başlamasından önce grevin son gününde, Hessen, Rheinland-Pfalz, Hamburg, Saksonya, Saksonya-Anhalt ve Thuringen eyaletlerinde 17 binden fazla kamu çalışanı iş bıraktı." ifadesi kullanıldı.

Bugün Hessen eyaletindeki grev nedeniyle Frankfurt'ta metro ve tramvay gibi toplu taşıma araçları çalıştırılmadı, kentte yalnızca otobüs ve bölgesel trenler hizmet verdi.

Görüşmeler pazar günü başlayacak

İşe gitmek için sabah saatlerinde evlerinden çıkanlar grev nedeniyle zorluk yaşadı. Otobüs duraklarında kalabalıklar oluştu, kent sakinlerinin durumdan şikayetçi oldukları gözlendi.

Ver.di sendikası 2,3 milyon kamu çalışanı için ayda en az 200 avro olmak üzere yüzde 6 ücret artışı talep ediyor. İşverenler ise yüksek olduğu gerekçesiyle bu talebi kabul etmiyor.

Toplu iş sözleşmesi üçüncü tur müzakerelerinin Potsdam kentinde 15-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: almanya, grev
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