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Buradasınız : » » Almanya'da 'Birlik Beraberlik ve Kardeşlik Mitingi' düzenlendi

Almanya'da 'Birlik Beraberlik ve Kardeşlik Mitingi' düzenlendi

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği, (UETD) Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Salzgitter kentinde "Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik Mitingi" düzenledi.

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Almanyada Birlik Beraberlik ve Kardeşlik Mitingi düzenlendi

Miting, İstiklal Marşı ve Alman Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi.

Ellerinde Türk bayrakları ve ay yıldızlı balonlarla mitinge katılan binlerce kişi "Türk Kürt kardeştir", "Kahrolsun terör", "YPG/PYD/PKK, DEAŞ ve türevleri terör örgütüdür" yazan dövizler taşıdı.

Afrin'deki terör örgütü yapılanmasına yönelik olarak düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı olduğunun vurgulandığı mitingde, "Ölürüm Türkiyem" şarkısı hep bir ağızdan seslendirildi.

UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya, şehitleri anarak başladığı konuşmasında geçmişte soykırıma, savaşlara ve felaketlere maruz kalan insanlara kucak açan Türk milletinin, bugün ise milyonlarca mağdura gönlünü açtığını ifade etti.

"Türkiye'nin seyirci kalmasını bekliyorlarsa çok bekleyecekler"

Sırakaya, konuşmasında şunları söyledi:

"Bugün Türkiye terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele vermektedir. Türkiye tüm terör örgütlerine karşı tek başına bir mücadele içindedir. PKK terör örgütü bu güne kadar ülkemde 50 bin insanı katleden bir terör örgütüdür. Suriye savaşı başlayınca 700'den fazla, Afrin operasyonu başladıktan sonra 100'ün üzerinde füze ülkemin değişik yerlerine bu terör örgütü tarafından füze gönderildi. Türkiye sınırında terör örgütü kuranlar Türkiye'nin buna seyirci kalmasını bekliyorlarsa daha çok bekleyecekler."

Türkiye'nin güvenliğinin, Türkiye'nin duruşu ve bu terör örgütlerine karşı mücadelesinin, vatanları olan Türkiye'nin yanı sıra vatan bildikleri Almanya'nın güvenliği için son derece önem teşkil ettiğini anlatan Sırakaya, bu nedenler yüzünden UETD olarak Zeytin Halı Harekatı'nı desteklediklerini ve bu uluslararası toplumun da bu harekatı desteklemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: birlik beraberlik, almanya, miting
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