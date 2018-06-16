Almanya'da bir Türk'e polis köpeği ile şiddet

Almanya Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti Lünen kentinde yaşayan 31 yaşındaki İbrahim Şahan, dün polis köpeğinin saldırısına maruz kaldı.

Olayda yaralanan Şahan, saldırının şokunu hala yaşadığını belirterek, sorumlular hakkında şikayetçi olacağını söyledi.

Olayla ilgili bilgi veren Şahan, yol kenarında otururken yolun karşısındaki nargile kafeleri denetleyen köpekli polise "Köpeğin ağzındaki oyuncak kemik mi?" diye soru sorduğunu, bunun üzerine polisin kızarak üzerine yürüdüğünü ve köpeği üzerine saldığını belirtti.

Şahan, normal bir şekilde polise soru sorduğunu belirterek, "Polis ise bana, 'Köpeğin kemiği sen olmak ister misin?' tarzında bir şeyler söyledi. Daha sonra yanlarındaki diğer iki polis beni yere yıkıp polis köpeğini üzerime saldı. Uzun süre köpek bacağımı ısırdı. Köpek iki dizimi de feci şekilde ısırdı." dedi.

Saldırıdan sonra doktora gittiğini anlatan Şahan, "Doktor 3 hafta iş göremez raporu verdi." diye konuştu.

İlk kez böyle bir olayla karşılaştığını ve haksız yere şiddete uğradığını ifade eden Şahan, pazartesi günü avukatıyla görüşüp sorumlular hakkında şikayetçi olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA