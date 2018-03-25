  • 25 MART 2018, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.987
    EURO 4.928
  • BIST 116602.82
    ALTIN 172.477
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Almanya'da bir günde 3 camiye saldırı

Almanya'da bir günde 3 camiye saldırı

Almanya'da yılbaşından bu yana 40'tan fazla camiye çeşitli şekillerde saldırı düzenlendiği kayıtlara geçti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Almanyada bir günde 3 camiye saldırı

Almanya'nın Herne ve Amberg kentlerinde, ırkçılar ve terör örgütü yandaşlarınca 2 caminin duvarlarına ırkçı ve tehdit mesajlarıyla saldırı düzenlendi.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Herne kentinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Wanne Eickel Hacı Bayram Camisi'nin dış kapısına, gece saatlerinde "Bütün yabancılar dışarı. Yaşasın Hitler" yazılarak, gamalı haç işareti çizildi.

Bavyera eyaletindeki Amberg kentindeki DİTİB Ulu Cami'nin duvarına ise YPG/PKK terör örgütü yandaşları siyasi içerikli mesajlar yazdı.

Almanya'da 40'tan fazla camiye saldırı düzenlendi

Gece saatlerinde de Kassel kentindeki Yunus Emre Camisi'ne molotofkokteyli atılarak saldırıda bulunulmuştu.

Almanya'da, söz konusu saldırılar ile yılbaşından bu yana 40'tan fazla camiye çeşitli şekillerde saldırı düzenlendiği kayıtlara geçti. Kayıtlara geçmeyen saldırılarla bu rakamın daha fazla olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: almanya, cami, saldırı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER