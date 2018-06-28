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Almanya’da bir evde patlama: 3 ölü

Almanya Bremen'de bir evde patlama meydana geldi. Patlama sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

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Almanyada bir evde patlama: 3 ölü

Almanya’nın Bremen kentinde bir evde yaşanan patlama sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Bremen polisi tarafından yapılan açıklamada, patlamanın Bremen’in Huchting ilçesinde bu sabah bir evde meydana geldiği belirtildi.

Evde 41 yaşındaki bir kadın ile 7 yaşındaki bir çocuk ölü bulundu.  Evin yanındaki diğer evde de patlamadan etkilenen 70 yaşındaki bir kadın yaşamını yitirdi. 

Patlamanın evin çatı bölümünde meydana geldiği, sebebinin ise henüz belli olmadığı açıklandı.

Alman basınında yer alan haberlerde, patlama sonucu çevredeki evlerin de ağır hasar gördüğü, patlamanın olduğu yerin 100 metre çevresindeki evlerin tahliye edildiği aktarıldı.​

Kaynak: AA, AP

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