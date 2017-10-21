Almanya'da bıçaklı saldırı: 8 kişi yaralandı

Almanya'nın Münih kentinde, bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda, biri çocuk, 8 kişi yaralandı. Polis, olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Saldırı, Münih'in Rosenheimer meydanında gerçekleşti. Bıçaklı saldırgan 8 kişiyi yaraladı ve kaçtı.

Yaralıların sağlık durumunun ağır olmadığı açıklandı. Yaralılar arasında 12 yaşında bir çocuğun da bulunduğu ifade ediliyor.

Polis, saldırganın 33 yaşında ve Alman vatandaşı olduğunu bildirdi. Soruşturma sürüyor.

Güvenlik güçleri saldırgan yakalanana kadar çevre sakinlerinin dışarı çıkmaması konusunda uyarılar yaptı.

Saldırganın psikolojik sorunları olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: TRT Haber