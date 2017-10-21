Almanya'da bıçaklı saldırı: 5 kişi yaralandı

Almanya’nın Münih kentinde bir saldırgan bıçaklı saldırıda bulundu, 5 kişi yaralandı.
Polis kaçan saldırganı arıyor. Çevre sakinleri saldırgan yakalanana kadar dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: TRT Haber
Almanya’nın Münih kentinde bir saldırgan bıçaklı saldırıda bulundu, 5 kişi yaralandı.
Almanya’nın Münih kentinde bir saldırgan bıçaklı saldırıda bulundu, 5 kişi yaralandı.
Polis kaçan saldırganı arıyor. Çevre sakinleri saldırgan yakalanana kadar dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: TRT Haber