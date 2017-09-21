Almanya’da beyaz tozlu mektup paniği

Almanya'da 24 Eylül’de yapılacak genel seçimler öncesinde değişik partilere mensup siyasetçilere içinde beyaz toz bulunan mektuplar gönderildiği bildirildi.

Alman Haber Ajansı’nın (DPA) haberine göre, mektuplar, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in eşi Joachim Sauer, Federal Hükümetin Göç, Mülteci ve Uyumdan sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz, Bavyera Başbakanı ve Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi Genel Başkanı Horst Seehofer, Yeşiller Partisi’nin seçimlerdeki liste başı adayı Katrin Göring Eckardt, Yeşiller Partisi Milletvekili Christian Ströbele, Sol Parti Milletvekilleri Gesine Lötsch ve Gregor Gysi'ye gönderildi.

Yeşiller Partisi Milletvekili Christian Ströbele, twitter hesabından yaptığı paylaşımda kendisine gönderilen mektubun içinden beyaz toz, tıraş zileti ve Arapça yazılmış bir kağıt çıktığını açıkladı.

Kendisinin çok sayıda tehdit mektubu aldığını ifade eden Ströbele, somut olaydaki mektubun daha çok aşırı sağcılar tarafından gönderildiğini varsaydığını kaydetti.

Ströbele, uzmanların söz konusu yazının anadili Arapça olan biri tarafından yazılmadığı yönünde değerlendirmede bulunduğunu aktardı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, mektupların içindeki tozun incelendiği, ancak şimdiye kadar elde edilen bulgulara göre mektubu alan kişiler için tehlikenin bulunmadığı ifade edildi.