Almanya'da belediye başkanından saldırıya uğrayan camiye ziyaret

Almanya'nın Minden kentinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarının saldırısına hedef olan DİTİB Yeşil Cami, Minden Belediye Başkanı Michael Jaecke ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu tarafından ziyaret edildi.

22 Ocak gecesi maskeli 4 kişi tarafından boya torbaları ve taşlarla saldırıya uğrayıp duvarına tehdit mesajları yazılan camiyi ziyaret eden Jaecke ile Aşıkoğlu, cami derneği yöneticileri ve cemaat ile bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirten Jaecke, "Mabede yapılan saldırı bizleri de üzmüştür. Güvenli bir ortamın oluşması için hepimiz elimizden geleni yapacağız." dedi.

Belediye Başkanı Jaecke, şunları kaydetti:

"Sosyal ve eğitime yönelik çalışmaları şimdiye kadar birlikte yapıyorduk. Bunları yaparken de sizlerin kendi memleketlerinizde hissetmenizi istedik ve biz de bundan mutlu oluyorduk. Komşular arasında güzel muhabbet vardı, hep böyle idi bundan sonra da böyle olacak. Güvenli bir ortamın oluşması için hepimiz elimizden geleni yapacağız. Kendinizi güvende hissetmenizi istiyoruz. Huzur içerisinde Minden’de yaşamanızı istiyoruz. Uzun yıllar huzur ve muhabbet ortamında yaşadık ve bundan sonra da devam edecek."

"Saldırganlar bir an önce yakalanmalı"

DİTİB Genel Başkanı Aşıkoğlu ise mabedlere yapılan saldırıları kınadıklarını ifade ederek, "Ocak ayında artış gösteren cami saldırılarında can kaybının yaşanmaması ise tek tesellimizdir. Mabetlere yönelik saldırı ve şiddet eylemlerini, ayrıca toplumsal kargaşanın her türlüsünü bütün kararlılıkla ve şiddetle kınıyoruz." diye konuştu.

Toplumu endişeye sevk edecek söylem ve eylemlerden endişe duyduklarını belirten Aşıkoğlu, bu tür saldırıların ülkede yaşayan Müslümanları endişeye sevk ettiğini, saldırganların emniyet birimlerince bir an önce yakalanıp, kanun önüne çıkarılmasını ümit ettiklerini söyledi.

Kaynak:AA