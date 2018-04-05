Almanya'da başörtüsü takan kadınlardan belge istenmesine tepki

Almanya'da avukatlık yapan Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Genel Başkan Yardımcısı Fatih Zingal, birkaç gün önce ehliyet almak isteyen Türk asıllı bir kişiden Pforzheim Belediyesinin, camiden “başörtüsü takmanın gerekli olduğuna” dair belge istendiğini belirtti.

Alman Anayasası’ndaki din özgürlüğü maddesine işaret eden Zingal, "Müslüman bir kadın ‘tesettürlü olmaya karar veriyorum’ der ve din özgürlüğü ilkesine göre de bu, şahsi hakkı olduğu için o an geçerli olur" dedi.

Kişisel hakkın bir kurumun kararına bağlanamayacağını vurgulayan Zingal, şöyle konuştu:

"Burada camiler birer dernektir. Nasıl bunu bir derneğin kararına bırakabilirsin. Bu mümkün değil. Belediye, ‘tamam sen başörtüsünü takman gerektiğini iddia ediyorsun ancak git, senin mensup olduğun dini cemaatten veya camiden bunu kanıtlayan belge çıkar'. Bu absürt bir şeydir. Kadın bir camiye üye olmayabilir. O zaman ne olacak. Zorunlu olmayan uygulama yapıldığında bu insanlarda ötekileştirme duygusunu arttırır."

Almanya’da her belediyenin bunu uygulamadığına ve genel bir yasanın da bulunmadığına dikkati çeken Zingal, bu uygulamanın yanlış olduğuna dair mahkeme kararları olduğunu vurguladı.

Pforzheim Belediyesinden diğer dinlerin mensupları için de böyle bir belgenin talep edildiği yönünde açıklama yapılabileceğine işaret eden Zingal, uygulamada ise büyük çoğunlukla Müslüman kadınların etkilendiğini söyledi.

Zingal, kendisine belgesi ulaşan kadının, belediye tarafından baskı altında tutulabileceği endişesiyle medyaya açıklama yapmak istemediğini kaydetti.

Belediye suçlamaları reddetti

Pforzheim Belediyesi ise gönderdiği yazılı açıklamada, belediye olarak ayrımcılık ve İslamofobi konusundaki suçlamaları reddetti.

Kamuya açık alanda başın örtülmesini öngören dini cemaatlere mensup kişilerde, başörtülü fotoğrafların da kullanılabileceği, bu hususta kişinin böyle bir dini cemaate bağlı olduğunu gösteren bir belge getirilmesinin gerekli olduğu belirtilen açıklamada, bu belgede başörtünün neden takıldığına ilişkin sebebin yazılmasının gerekmediği bildirildi.

Açıklamada, bu uygulamanın sadece İslam dinine mensup olanlara değil, başını örtmesi zorunlu olan diğer dini cemaatler veya mezheplere mensup kişiler için de geçerli olduğu savunuldu.

Kaynak: AA